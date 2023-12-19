مدير تعليم مطروح: استعدادات مكثفة لامتحانات الترم الأول وإعلان جميع الجداول

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية انتهت من الترتيبات والاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، ووضع واعتماد جداول أداء الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والتى تبدأ يوم 2 يناير وتستمر حتى 24 يناير المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط الأمتحانية.

وأشار مدير تعليم مطروح، إلى التزام جميع المدارس بالانتهاء من تدريس المناهج المقررة، لجميع المراحل، قبل بداية الامتحانات بوقت كافِ، وأضاف بأن مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى الفترة من 3 إلى 11 يناير المقبل وامتحانات الصف السادس الابتدائى تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى يوم 2 يناير وتنتهى يوم 11 يناير المقبل، وتنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادى، يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى، من 9 يناير وحتى 24 يناير.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، للصفين الاول والثانى الإعدادى العام، يومى 30 و31 ديسمبر الجارِ وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى للمدارس الخاصة لغات، والمدارس الرسمية لغات، يومى 21 و22 يناير المقبل