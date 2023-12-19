محافظ شمال سيناء يستقبل مبعوث الحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء بديوان محافظة شمال سيناء المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية فى الشرق الأدنى والأوسط، دايكى بوتسل والسفير الألمانى فى القاهرة فرانك هارتمان إلى مدينة العريش.

خلال اللقاء ثمن محافظ شمال سيناء موقف الحكومة الألمانية ودورها فى تقديم المساعدات لغزة.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى وصول طائرة قادمة من ألمانيا اليوم لمطار العريش محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، لافتا أنه غدا وبعد غد ستصل طائرات أخرى لمطار العريش قادمة من ألمانيا تحمل مساعدات لغزة.

وأعلنت السفارة الألمانية فى القاهرة فى بيان أن المساعدات عبارة عن 120 خيمة ذات سعة واسعه. من جانبه وجه فرانك هارتمان سفير ألمانيا بـالقاهرة شكره لمصر على الجهد الحثيث الذى تبذله فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال المساعدات التى تقدمها ألمانيا، بشكل مستمر.