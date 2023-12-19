محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل.. صور

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية التعليم العام والمكفوفين وضعاف السمع.

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جداول الامتحانات لمختلف الصفوف بعد اعتمادها علي النحو التالى:

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية في 4 يناير المقبل وتنتهي في 16 يناير، والمرحلة الإعدادية تبدأ في 9 يناير وتنتهي 24 يناير، ويبدأ الصف الثالث الإعدادي في 17 يناير وتنتهي في 24 يناير، وتبدا امتحانات المرحلة الثانوية المواد التي لا تضاف للمجموع في 3 يناير، وامتحانات المستوي الرفيع لمدارس اللغات في 2 يناير مادة اللغة الإنجليزية، و3 يناير المادة الأجنبية الثانية، علي أن تبدأ امتحانات ضعاف السمع والمكفوفين في 11 يناير المقبل.