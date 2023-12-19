محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه لصيانة معدات الحملة الميكانيكية بكل المدن

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة رأس سدر، وذلك فى اطار الاستعداد لموسم هطول الأمطار والسيول، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام للمحافظة والمحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

وقال المحافظ، أنه جرى رصد 5 ملايين جنيه لتطوير معدات الحملة الميكانيكية بكافة مدن المحافظة، لتكون جاهزة ومستعدة للتعامل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى طوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه جرى التأكيد من تشغيل كل معدة، وتدريب العاملين عليها على كيفية التعامل لتنفيذ خطة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان رقابية لمتابعة مدى التأكد من كفاءة وجاهزية المعدات لمجابهة السيول والتعامل مع الطوارئ، مقدما الشكر لكافة الجهات التنفيذية التى تقوم بجهود مكثفة للتعامل بكفاءة عالية مع الأزمات والكوارث.

ومن جانبه، قال على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى اصطفاف 34 معدة متنوعة معظمهم تابعين للوحدة المحلية، والبعض الآخر بمشاركة المجتمع المدنى، مؤكدا أنه جرى صيانة وتطوير كافة معدات الحملة القديمة وتحديثها، إضافة إلى تدريب العاملين عليها، إضافة إلى أنه يجرى تطهير مجرى السيل بشكل دورى تحسبا لحدوث سيول غير متوقعة.