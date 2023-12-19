محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير المركز التكنولوجى التموينى بمدينة رأس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إنه لا يوجد عجز في أي من السلع الغذائية على مستوى المحافظة، ويوجد مخزون استراتيجي كاف لعدة شهور، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي بمدينة رأس سدر كبير ، ومخزون السكر بها يكفي 10 شهور، والزيت يكفي لمدة 7 شهور، والمكرونة تكفي لمدة 5 شهور، والدقيق يكفي لمدة 4 شهور، وباقي السلع الغذائية تكفي لمدة 4 شهور.

وأكد استمرار فتح معارض محاربة الغلاء بكافة مدن المحافظة، وتوفير جميع السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة، بجانب توفير بونات للأسر الأكثر احتياجًا لصرف السلع الغذائية بالمجان، وتبلغ قيمة البون 200 جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير المركز التكنولوجي التمويني لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والمهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة.

وأشاد المحافظ، بالمركز التكنولوجي، والخدمات المميكنة التي تقدم من خلاله لمنتفعي الخدمات التموينية بمدينة رأس سدر.

ووجه بضخ كميات من السلع المخفضة في الفروع التابعة لمديرية التموين، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من جشع واستغلال التجار.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المركز جرى تطويره ضمن خطة ميكنة المصالح الحكومية بالمحافظة، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ويخدم نحو 4100 بطاقة تموينية بعدد 11150 مستفيد من حاملي البطاقات التموينية من خلال إجراء عمليات استخراج بدل التالف والفاقد خلال 15 يوم فقد، كما يخدم التجار التموينين من خلال مراجعة وصرف الاستعاضات الخاصة بهم.

وأوضح أنه جرى تطوير المركز التكنولوجي التمويني، بتكلفة 2 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات للمواطنين عالية الجودة.

كما افتتح المحافظ إنشاء فرع جديد لدلتا ماركت بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بتكلفة لا تتجاوز المليون جنيه، بهدف تقديم الخدمات التموينية أهالي القرية، وتفقد مركز الجملة للسلع الغذائية التموينية والحرة التابع لمديرية التموين.

وفى سياق آخر، شهد محافظ جنوب سيناء، اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والازمات، مؤكدا أن الأصطفاف برأس سدر يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة. وأضاف المحافظ دعم الحمله بـ5 ملايين جنيه جهود ذاتية لرفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ كما وجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها ، كما أشار المحافظ، ان تلك التكليفات لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها. وفى سياق آخر، تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الكامب الشبابي بمدينة رأس سدر التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو ضمن 3 كامبات تقيمها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء وتعد مساحته الإجمالية 2300 متر ويضم 6 مبان سكنية بإجمالى عدد مترددين 110 أشخاص. وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء: "إن الكامب يضم منطقة ملاعب وملعبين نجيلة صناعي وملعب متعدد لكرة السلة والكرة الطائرة وقاعات لورش العمل الفنية وصالة مطعم كبيرة ومبني استقبال بالإضافة إلي قاعات للمؤتمرات والندوات وبلغت التكلفة الإجمالية للكامب 115 مليون جنيه. وأشار "وكيل الوزارة" إلي أن الوزارة قائمة علي تكملة إنشاء كامبات مدينتي طور سيناء ونويبع واليوم نقوم بتفقد للكامب استعدادا للافتتاح، حيث سوف يكون افتتاحا رئاسيا فهو يعد إضافة للمنشآت الشبابية المدرسة بخطة الوزارة والمساهمة بدورها في تنمية الرياضة. كما وجه اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة الانتهاء من أعمال الكامبات حتي يستثني افتتاحها في 19 مارس القادم علي هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ



المركز التكنولوجي التمويني بمدينة رأس سدر



محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير المركز التكنولوجي التمويني بمدينة رأس سدر



محافظ جنوب سيناء يتفقد معسكر الشباب بمدينة رأس سدر



معسكر الشباب بمدينة رأس سدر



السكر



تطوير المركز التكنولوجي التمويني بمدينة رأس سدر