محافظ جنوب سيناء يسلم 31 رخصة مبان طبقا لمنظومة المبانى الجديدة فى رأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم 31 رخصة مبانى على الوثائق المؤمنة طبقا لمنظومة المبانى الجديدة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة رأس سدر وذلك خلال جولته اليوم الثلاثاء بمدينة رأس سدر.

كما شهد المحافظ بنك الطعام والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبيل القيام بتوزيع 2200 كرتونة بمدن أبو رديس وطور سيناء وشرم الشيخ لمشروع تكافل وكرامة، وخلال الجولة إلتقى بعض المواطنين وقام بالإستماع لمشاكلهم والمساعدة فى تقديم الحلول.

وقام بافتتاح عدة ميادين وجدارية بتكلفه 300 ألف جنيه بالإضافة إلى الجهود الذاتية لرجال الأعمال بمدينة راس سدر ومنها ميدان يضم ساعة رقمية مضيئة ليلا بتكلفة 150 ألف جنيه وهو مطل على مقصد العائله وعلى كورنيش المدينة وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمساهمين فى إظهار المدينة بمظهر لائق.

حضر الجولة اللواء آحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة والدكتورة إيناس سمير نائبة المحافظ وعلى إبراهيم حمادة رئيس مدينة راس سدر واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات، والجهات المعنية بالمشروعات.