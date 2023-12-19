محافظ الفيوم يسلم مفاتيح 48 منزلا بعد إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمى

الفيوم رباب الجالي

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، مفاتيح عدد 48 منزلاً، بمنطقة بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق بعد إعادة إعمارها للأسر الأولى بالرعاية، وافتتح أعمال تطوير معمل الكمبيوتر وتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقرية نفسها، بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين محافظة الفيوم، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وإحدى الشركات الداعمة لمؤسسة "صناع الخير"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وصبري عبد الحميد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتنمية والاستثمار، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والمسئولية المجتمعية بالشركة الداعمة، وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير"، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، ومحمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم، عدداً من المنازل التى تم إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، التابعة لمركز يوسف الصديق، للوقوف على ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة، من أسقف خرسانية، وتجهيزات لفرشها، والمتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية والكهربائية، كما قام بتسليم مفاتيح المنازل التى تم إعمارها للمستفيدين، بجانب افتتاحه لأعمال تطوير معمل الكمبيوتر، وتفقد القافلة الطبية المجانية بالمدرسة الابتدائية بالقرية نفسها.

وأوضح المحافظ، أن المنازل التى تم إعمارها ورفع كفاءتها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، جاء بالتنسيق بين مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة "، بما يجعل المنطقة من المناطق الأكثر تطوراً، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب، آخر بما يعود بالنفع على المواطن، وأعرب المحافظ خلال فعاليات تسليم مفاتيح المنازل عن بالغ سعادته لمشاركة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم.

وأشاد المحافظ، بالدور الإيجابي لمؤسسة "صناع الخير" للتنمية والتحالف الوطني للعمل الأهلي، في القطاعين الخدمي والتنموي، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة، موجهاً رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالعمل على تلبية مطالب أهالي قرية الشيمي، خاصة توفير الأعمدة الكهربائية بالمناطق المحرومة بالقرية في أقرب وقت ممكن.