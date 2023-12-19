محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة ابوكبير بتفقد أعمال إنشاء مبنى المخازن بديوان عام مجلس المدينة وتم الانتهاء من اعمال بناء دورين و صب الدور الثالث علوي والانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتكسير الأسفلت بشارع صبري شريف وشارع حمزة والنادي الرياضي وبنك مصر وجاري وضع طبقات من السن، كما تم تكسير الاسفلت بشارع خليج الصفطية وشارع ماكينة الطحين وشارع ابوعوض وامتداد شارع السوالم وتفريعاتهم وجاري وضع طبقه السن تمهيداً لأعمال الرصف.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من قطع الفرمة والتسوية وتم عمل طبقة أساس من السن مع الدمك والتسوية وتم رفع بعض المطابق وتم عمل غرف صرف مطر وجاري اعمال تركيب بلاط الانترلوك فضلا عن تكسير الاسفلت بشارع السلام وشارع حليم وبورسعيد وشارع محمد عبده وعمر بن الخطاب وشارع المدارس وتفريعاتهم وجارى الإنتهاء من توريد طبقات السن لبدء الرصف لإظهار الشكل الحضاري والجمالى لشوارع المدينة.

وأشار أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أنه جاري استكمال أعمال التطوير بشوارع المدينة لتجهيزها لتركيب الانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضح المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بطريق أبو شلبى / كوبرى السحارة وكذلك أعمال الرصف بالمنطقة من كوبرى الميزانية حتى مفارق ابو كراسيع، بالوحدة المحلية بسوادة، مضيفاً أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف وتركيب الانترلوك والتجميل والتطوير بعدد من شوارع المدينة ومنها ( الساحة وتفريعاته - الايمان وتفريعاته - المنيسى وتفريعاته - ترعة المنيا - الجلاء - شلتوت ) بالإضافة لاستكمال مبنى الحملة الميكانيكية لرئاسة المركز.

كما أوضح يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال بناء سور السكه الحديد أعلى نفق عرابى وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين،كما تواجد رئيس الحي بشارع المعهد الدينى بمنطقة الحسينية لمتابعة أعمال تجهيز ووضع الطبقات التحضيرية والتأسيسية لأعمال الرصف والاسفلت الجديدة من أجل رفع كفاءة شارع المعهد الدينى واظهاره بالصور الحضارية المشرفة.