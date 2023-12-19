محافظ الإسماعيلية يوجه بالرقابة المستمرة وإعداد تقرير يومى عن ضبط الأسواق

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 750 كيلو دقيق بلدي مدعم تم تهريبه من أجل الاتجار به بالسوق السوداء، كما تم ضبط أحد المحال التجارية به كمية تقدر بأربع شكائر دقیق بلدي مدعم بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 1250 كيلو جرام من اللوبيا منتهية الصلاحية بأحد المخازن.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة تموين مركز الإسماعيلية بضبط ما يقرب من 200 كيلو سكر ناقص الوزن بهدف الغش التجاري بأحد المحال التجارية.

وتم تحرير عدد من المحاضر التالية: فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير عن 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي و22 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضرين لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و8 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.