اليوم السابع
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متحدث جيش الاحتلال: نستهدف منصات صواريخ لحزب الله فى لبنان

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:36 م
متحدث جيش الاحتلال: نستهدف منصات صواريخ لحزب الله فى لبنان متحدث جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن متحدث جيش الاحتلال قال إننا نستهدف منصات صواريخ لحزب الله في لبنان.
 
ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.
 
وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.
 
 






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