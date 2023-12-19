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ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:00 ص
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا ؟

وجاء الرد من دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلته إلى اسم الطفل، أو أن يغيّر الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك لا يدخل فى نطاق التبني المُحرَّم؛ بل هو من باب الولاء الجائز شرعًا؛ لما في ذلك من تحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة، مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.

 







دار الافتاء المصريه

التكافل

كفاله الطفل

حكم كفاله الطفل

اليوم السابع بلس



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