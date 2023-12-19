وفي المقابل، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ثلاث عمليات استهدفت قواعد ومواقع انتشار الجيش الاسرائيلي على الحدود مع لبنان في القطاعين الشرقي والغربي، حيث كان أبرزها إطلاق مجموعة صواريخ على مستعمرة كريات شمونة الاسرائيلية كرد على استهداف اسرائيل لجنازة في بلدة عيتا الشعب.



يأتي ذلك استمرار للقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.