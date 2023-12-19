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فتحى باشاغا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:27 ص
فتحى باشاغا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا
كتب: أحمد جمعة

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هنأ رئيس وزراء ليبيا السابق، المرشح الرئاسي، فتحي باشاغا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن أمنياته له بدوام التوفيق وللدولة المصرية عظيم الازدهار، جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية و فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة أمس الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.







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