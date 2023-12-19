غرفة المطاعم تعقد جمعيتها العمومية 27 الجارى وتناقش تقرير نشاط لجنة تسيير أعمالها

كتب محمد أسعد

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجارى بالمطعم العائم هابي دولفين بالقاهرة.

وقال أحمد الناظر، المدير النفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة مدعوون لحضورالجمعية العمومية إعتباراَ من الحادية عشرة من صباح الأربعاء 27 ديسمبر الحالى، وإنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة الإجتماع فسوف يؤجل الأجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر.

وأضاف الناظر، أن الجمعية العمومية للغرفة ستناقش فى جدول أعمالها، تقرير نشاط لجنة تسيير أعمالها عن العام المالى 2022 - 2023، وكذلك استعراض وإعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السـنة المالية 2022 - 2023 والموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالى2023 - 2024 .

وأشار المدير التنفيذى للغرفة، أن الجمعية العمومية تستعرض أيضاً وتناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة، وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وعن الشروط الخاصة بحضور الجمعية العمومية أوضح أحمد الناظر، إنه قاصراً فقط على الأعضاء السارى تراخيـص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة والآثار) حتى تاريخ أنعقاد الجمعية العمومية شريطة سداد كافة الإشتراكات المستحقة للغرفة قبل إنعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة فى 27 ديسمبر 2023 ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 26 ديسمبر 2023 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة .

وأكد الناظر، أن المادة 18 من القانون رقم 27 لسنة 2023، قد نصت على الآتى:- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وكذلك عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت، وضرورة إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل (واحد) للمنشأة.

وشدد الناظر، على إنه لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك فيما عدا ما يتكشف أثناء نظر هذه الموضوعات.

وأكد المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإدارى للغرفة مستعد لتلقى رغبات أعضاء الجمعية العمومية فى توجيه أى إستفسارات إلى لجنة تسيير أعمال الغرفه بشأن عناصر تقرير اللجنة أو الميزانية، قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بمدة لاتقل عن (3) أيام على أن يتم إرسال الإستفسارات كتابة باسم الأستاذ رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفه وإرسالها بالبريد الألكترونى info@cte-egypt.org أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة وذلك فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وذلك فى إطار حرص الغرفة على على وقت الجمعية العمومية .