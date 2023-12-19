اليوم السابع
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عضو رابطة مصنى السيارات: توطين الصناعة الحل الأمثل لجذب الاستثمارات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:08 ص
عضو رابطة مصنى السيارات: توطين الصناعة الحل الأمثل لجذب الاستثمارات المهندس خالد سعد
كتبت : أماني سمير

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قال المهندس خالد سعد عضو اللجنة العامة للسيارات والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات علي هامش آخر اجتماعات اللجنة العامة بإتحاد الغرف التجارية بالقاهرة الجديدة فى ديسمبر 2023 إنه يجب توحيد الكيانات لجلب الإستثمارات من خلال طريق وحيد وهو توطين الصناعة.
 
وأوضح سعد، أن الوقت حان لتوحيد جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع السيارات لتبادل الخبرات والاقتراحات والدراسات الوافية المتكاملة بما يتناسب مع طموحات الدولة لجذب الاستثمار في قطاع السيارات، وذلك كي لا يغرد كل قطاع بعيدا عن الآخر، منوها بأن كافة قطاعات السيارات تؤثر وتتأثر بالقرارات المنفردة.
 
يذكر ان أبرز الحضور الذين شاركوا في حضور إجتماع اللجنة، هم اللواء حسين مصطفي، عمرو سليمان، علاء السبع، عمر بلبع، المهندس خالد سعد .
 
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اللجنة العامة

اتحاد الغرف

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عمرو سليمان

علاء السبع

عمر بلبع

المهندس خالد سعد

قطاع السيارات




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