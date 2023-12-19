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طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:39 م
طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار البصل فى أحد المجمعات
كتب مدحت وهبة - تصوير دينا رومية

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل بالمنافذ البصل بسعر 20 جنيها بجانب أيضا طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، كما نجحت الوزارة بتوفير منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما يتم حاليا صرف السكر الحر على بطاقات التموين بمعدل 2 كيلو لكل بطاقة تموين مقيد عليهها أربعة أفراد فأكثر وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 3 أفراد فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو.

 

20جنية اسعار البصل و البطاطس فة المجمعات الاستهلاكية
20جنية اسعار البصل و البطاطس فة المجمعات الاستهلاكية

 

20جنية سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية
20جنية سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية

 

20جنية سعر البصل
20جنية سعر البصل

 

20جنية سعر كيلو البصل
20جنية سعر كيلو البصل

 

اسعار البصل 20 جنية
اسعار البصل 20 جنية

 

اسعار البصل 20جنية
اسعار البصل 20جنية

 

اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية (2)
اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية (2)

 

اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية
اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (1)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (1)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (2)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (2)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (3)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (3)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (4)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (4)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (5)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (5)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)

 

اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (15)
اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (15)

 

البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية
البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية

 

سعر البصل 20 جنية
سعر البصل 20 جنية

 

سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية
سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية

 

سعر كيلو البصل 20 جنية
سعر كيلو البصل 20 جنية

 

سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية
سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية

 

سعر كيلو الخيار 16 جنية
سعر كيلو الخيار 16 جنية

 

سعر كيلو الطماطم 10 جنية
سعر كيلو الطماطم 10 جنية

 

سعر كيلو الكوسة 16 جنية
سعر كيلو الكوسة 16 جنية

 

سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية
سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية

 

طبق الفراولة 27جنية
طبق الفراولة 27جنية

 

كيلو البصل بــ20جنية
كيلو البصل بــ20جنية

 

كيلو البطاطس بــ20جنية
كيلو البطاطس بــ20جنية

 

كيلو الكوسة 16جنية
كيلو الكوسة 16جنية

 







وزارة التموين

أسعار البصل

سعر البصل

أسعار البصل اليوم

سعر البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

اليوم السابع بلس




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