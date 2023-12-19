ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة أمنية مكبرة لرجال الشرطة بالغربية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي يضم 4 مسجلين جنائيا، بدائرة مركز بسيون ، وبحوزتهم 4 بنادق آليه وكمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كانت معلومات قد وردت لرجال المباحث بقيام عنصر اجرامي شديد الخطورة بتكوين تشكيل عصابي يضم عناصر اجرامية، للاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 4 بنادق آليه و960 جرام هيروين و15 طربة حشيش، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.