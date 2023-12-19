ضبط 19 طن سكر و8 أطنان دقيق بلدى فى حملات على الأسواق بأسوان منذ بداية ديسمبر

أسوان – عبد الله صلاح

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان ، أن هناك لجان تفتيش وضبط شنت حملات على الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية ونجحت منذ بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم، من ضبط 19 طن سكر بشكل مخالف.

وأضاف مدير عام التموين بأسوان، أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 8 أطنان دقيق بلدى مخابز، تحرير 220 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها.

وأشار إلى تحرير 116 محضر جنح، و44 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تحرير 35 محضراً لعدم حمل شهادة صحية، و37 محضراً للغش التجارى، بإجمالى 556 مخالفة.