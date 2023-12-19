اليوم السابع
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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:42 م
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم ألعاب نارية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محمل عليها (عدد 60 كرتونة تحوى "ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام" بإجمالى أعداد 1,200 مليون صاروخ "لعب أطفال.
 
بمواجهته أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) "أمكن ضبطه" ، والذى أضاف بتحصله على المضبوطات من (آخر"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى النحو المُشار إليه.






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العاب نارية

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