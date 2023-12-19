اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:52 م
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ضبط تشكيلات عصابية بحوزتها مخدرات فى حملات أمنية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:43 م
ضبط تشكيلات عصابية بحوزتها مخدرات فى حملات أمنية قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الامن في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان) بدائرة مركز شرطة القرنة حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" قيادة أحدهم.. وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"). 
 
وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم).. وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"). بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.






مركز شرطة أسوان

حشيش

مخدرات

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