ضبط تشكيلات عصابية بحوزتها مخدرات فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الامن في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان) بدائرة مركز شرطة القرنة حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" قيادة أحدهم.. وبحوزتهم (2 كيلو جرام ل مخدر الحشيش - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم).. وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"). بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.