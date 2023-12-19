صرخات امرأة: زوجى تسبب فى تدهور صحتى وخضوعى لعدة جراحات وأريد الطلاق

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات بالغة وتدهور حالتها الصحية وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" خضعت لعدة عمليات جراحية بسبب تعدي زوجي على بالضرب، وحررت بلاغات ضده وأقمت جنحة ضرب، وطالبته بتطليقي ولكنه أمتنع خوفا من سداده حقوقي الشرعية".

وأشارت الزوجة:" زوجي تخلف عن سداد مصروفات علاجي البالغة 340 ألف جنيه، وشهر بسمعتي رغم حالتي الصحية الحرجة، وقام بإتلاف الأثاث بمنزلي، وأستولى على مصوغاتي، وهددني بحرماني من أبنائي حال رفضي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت:"عشت برفقته طوال 9 سنوات صابره علي عنفه، ومواصلته الإساءة لي، وإبتزازي بالنفقات، لينتهي زواجنا بكارثة بعد أن دمر حياتي وحالتي الصحية، ورفض رعاية أطفالي، مما دفعني لإقامة دعوي قضائية للحصول على الطلاق للضرر، ودعاوي حبس لتخلفه عن النفقات والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد أن كاد أن يتسبب في موتي بسبب تسلطه وعنفه".

ووفقا للقانون فالنشوز لا يتحقق إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".