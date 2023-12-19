"صحة القليوبية": تكثيف القوافل الطبية المجانية بالمناطق النائية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقد خلالها أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية ميت الحوفيين التابعة لمدينة بنها، والمقامة علي مدار يومين أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة سير العمل داخل المنظومة الصحية بالقليوبية.

وكشفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تضم القافلة كافة التخصصات والعلاج والفحوصات بالمجان، إلي جانب الكشف عن الأمراض المزمنة، وعمل تقارير للعلاج علي نفقة الدولة، بالإضافة إلي عمل تثقيف صحي للمترددين.

ووجه وكيل الوزارة، خلال الجولة، مسئول الصيدلة بضرورة المتابعة المستمرة وتوفير أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الطوارئ، كما كلف أحد أعضاء القافلة باصطحاب سيدة مسنة لمستشفى رمد بنها لاستكمال علاجها وعمل اللازم لها، وأوصى منسق القوافل بتكثيف القوافل بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

وعلي هامش زيارته تفقد الدكتور حمودة الجزار بتفقد الوحدة الصحية بميت الحوفيين، وتلاحظ أثناء المرور احتياج الوحدة لبعض الترميمات ورفع الكفاءة الخفيف، حيث كلف الدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية ببنها، بمتابعة هذا الشأن والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة البدء في الإجراءات في أسرع وقت.

وأثناء المرور تأكد وكيل الوزارة، من تواجد الفريق الطبي كاملا، وتأكد أيضا من توافر كافة الأدوية والمستلزمات، وأكد علي ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للوحدة، وكلف طبيب أول الوحدة بالمتابعة المستمرة لسير العمل ولنظافة الوحدة.