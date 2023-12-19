وقال وزير الدفاع الروسى، خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع بحضور الرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، "لقد تم استئناف عمل السكك الحديدية إلى منطقة "دونباس" وإقامة ممر بري مع الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحصل على مساعدات مالية وعسكرية من 15 دولة.

وأضاف: "كل الأموال التي تحصل عليها كييف هي قروض سيتعين عليها سدادها فيما بعد".

وتابع: "أن مؤسسات المجمع الصناعي الروسي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة"، منوها بزيادة إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، والمدرعات بـ 3.6 مرة، ومدرعات نقل الجنود 3.5 مرة، والمسيرات بـ 16.8 مرة، والذخائر بـ 17.5 ضعف.

وأوضح شويجو، أن أوكرانيا فقدت في هجومها المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، 159 ألف عسكري، و121 طائرة، و766 دبابة منها 37 دبابة من طراز "ليوبارد"، مؤكدا أن القوات الروسية أنشأت 7 آلاف كيلومتر من حقوق الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد على 2000 كيلومتر وعمق يصل إلى 600 متر، مشيرا إلى انخفاض عدد المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني بستة أضعاف.