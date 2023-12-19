شوربة الكريمة المفيدة والصحية.. لا تسرف فى تناولها لهذه الأسباب

كتبت مروة محمود الياس

حساء شوربة الكريمة، كما يطلق عليها أحد أهم انواع الشوربات الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين، والتي يفضلها البعض عن بعض أنواع الشوربة الأخرى، مثل حساءى اللحم والدجاج التقليديين.

وذكر تقرير نشر في موقع easy how أن الشوربة البيضاء الكريمية، لها بالفعل الكثير من الفوائد للصحة والجسم والهضم، تعمل على تحفيز الهضم وتعزز من الشهية، كما أنها مفيدة لعملية التمثيل الغذائي ويسهل امتصاصها، كما أن إضافة بعض مرق اللحم أو الدجاج لها يعطيها فائدة أقوى، ولكن هل لها أضرار صحية؟

أجاب التقرير مشيرا إلى أن الحساء أو الشوربة الكريمي، التي تحتوى على الكريمة واللبن وغيرها من المكونات التي قد يدخل فيها الخضراوات الصحية والدجاج، يمكن أن تكون مفيدة للغاية إذا كانت دهونها قليلة، فالشوربات السائلة بشكل عام مهمة لترطيب الجسم ولتعزيز عملية الهضم ولزيادة الترطيب وتعزيز عملية الإخراج.

اما عن أضرار الشوربة البيضاء أو الكريمي، فنصح التقرير بعدم الإسراف في تناولها؛ لأنها قد تتسبب في الإصابة بمشكلة في العصارة الهضمية والمعدية وتنظيمها إذا ما زدنا من كميات تناولها، كذلك يقلل من فرص امتصاصها زيادة الدهون بها، وكذا إذا ما زدنا البروتين بها أيضا.

فيما حذر تقرير نشر في موقع quora من الإسراف في تناول الشورية الغنية بالكريمة، لزيادة نسب الدهون والأملاح به في العادة لكي تكون ذات مذاق جيد، وهو ما يجعلها أقل فائدة وتأثير من باق أنواع الحساء الأخرى، لذا يجب عدم الإسراف في تناولها وتقليل نسب الدهون بداخلها قدر الإمكان.