اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:31 ص
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شعبة الخضراوات: استقرار الأسعار بالأسواق فى تعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:00 ص
شعبة الخضراوات: استقرار الأسعار بالأسواق فى تعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 طماطم ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأصناف المختلفة وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 13 جنيها وتحرك سعر البصل 16 إلى 27 جنيها في سوق الجملة بزيادة 3 جنيهات والكوسة 8 إلى 17 جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات.
 
وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات إلى أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح ما بين 6 و10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 13 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
وأوضح أن سعر الملوخية من سعر 10 إلى 12 جنيها والخيار البلدى من 7 إلى 11 جنيهات والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 24 إلى 28 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات.
 
 
 
 
 






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