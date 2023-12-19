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شاهد استقبال الرئيس السيسى لحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بالاتحادية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:25 م
شاهد استقبال الرئيس السيسى لحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بالاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

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الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

 

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الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

 

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الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

 

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الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

 

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الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

 







السيسي

الرئيس السيسي

حازم عمر

فريد زهران



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