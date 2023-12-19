وقال السفير القطري - في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز، متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.