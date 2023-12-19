سبوتنيك: البيت الأبيض يعترف بازدواجية المعايير في تقييم الصراعات بغزة وأوكرانيا

ووفقا لكيربي، فإن الولايات المتحدة تساوي بين الضحايا المدنيين جراء الضربات الإسرائيلية على غزة والضحايا خلال الصراع الأوكراني، مضيفا أنه "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل عمدا الأبرياء، الناس يموتون ويصابون، ونحن نعترف بذلك".

وفي الوقت نفسه، يزعم كيربي أن روسيا تحدد مثل هذه الأهداف و"في هذا يمكننا مقارنتها بتكتيكات حماس".

وأضاف للصحفيين: "إسرائيل، في رأيي، لا تضع على عاتقها مهمة تعذيب وقتل المدنيين".