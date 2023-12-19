"زينة الأفراح" قد تقودك للحبس.. كيف يحدث ذلك؟

كتب أحمد حسني

يذهب البعض من المواطنين لتعليق زينة الأفراح، فى الشوارع والطرقات لكن بعض هذه العادات قد تؤدى لحبس فاعلها، فالبعض يعتمد فى تعليق هذه الزينة على سرقة الكهرباء من الأعمدة المتواجدة بالطرقات، فكيف يواجه القانون هذه الأفعال؟.

وينص القانون على أنه ورغم صدور الحكم القضائى سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال سرقة التيار الكهربائى تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.