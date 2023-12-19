اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأوروبية مواقف مسؤولة من غزة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:00 م
رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأوروبية مواقف مسؤولة من غزة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي مواقف مسؤولة إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الوحشي على قطاع غزّة، وإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني.


وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير النمسا لدى العراق آندريا ناسي، بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا مقيما لبلاده في بغداد، حيث بحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها نحو تقوية المصالح المشتركة، بالإضافة إلى التطرق لاتفاقية النقل المزمع توقيعها بين البلدين.


وأشار السوداني إلى أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا في العراق بعد ثلاثين عاما من غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير، مؤكدا أن هذه الخطوة ستدعم العلاقات بين الجانبين، وتوسع فرص التبادل والشراكة، معربا عن ترحيبه بفرص عمل الشركات النمساوية في العراق، والانفتاح أمام إسهامها بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي.

من جانبه، أكد السفير النمساوي رغبة حكومة بلاده في توطيد التعاون مع العراق، والمشاركة في الخطط التنموية والبنى التحتية ومشاريع طريق التنمية.







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