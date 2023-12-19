رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يفتتح معرض "أنا الراقى بأخلاقى" بمعهد فتيات إنشاص الرمل

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، معرض معهد فتيات إنشاص الرمل الإعدادي الثانوي التابع لإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة« أنا الراقي بأخلاقي » للفصل الدراسي الأول حيث تم عرض مجموعة من الأنشطة الفنية والتقافية والأدبيية ومجموعة من المجسمات التي تعكس قيم المبادرة التي تم تناولها خلال أسابيع المبادرة للفصل الدراسي الأول قامت طالبات المعهد بتنفيذها تحت إشراف منسق المعهد .

يأتي ذلك فى إطارحرص رئيس منطقة الشرقية الأزهرية علي تفعيل المبادرة على الوجه الأكمل بجميع المعاهد . حضر الحفل الافتتاح، منسق المنطقة ومدير الإدارة التعليمية ، ومنسق الإدارة وعدد من أفراد المجتمع المدني بإنشاص الرمل وجمع من الموجهين والمعلمين والأخصائيين . وكان قطاع المعاهد الأزهرية أطلق المبادرة التربوية "أنا الراقي بأخلاقي" لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، بجانب مواجهة الانحرافات السلوكية حيث تم تناول مجموعة من القيم الأخلاقية مثل (التواضع والصبر والأمانة والوفاء والتعاون) خلال الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة.