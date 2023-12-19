وجاء فى نص البرقية: "يطيب لى بمناسبة تجديد الشعب المصرى الشقيق ثقته الكبيرة لسيادتكم لولاية رئاسية جديدة أن أتقدم بإسمى الشخصى وبإسم المجلس النيابى وباسم الشعب اللبنانى بأحر التهانى وأصدق الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق والسداد فى قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والمنعة والإقتدار، سائلاً المولى العزيز القدير لكم وللشعب المصرى ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية دوام الأمن الاستقرار".