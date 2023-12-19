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رئيس طاجيكستان: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب فى سياسته

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:53 م
رئيس طاجيكستان: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب فى سياسته رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن
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هنأ رئيس طاجيكستان إمام على رحمن، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة.


وذكرت سفارة طاجيكستان بالقاهرة أن الرئيس الطاجيكى على رحمن بعث برسالة إلى الرئيس السيسى قال فيها "أهنئكم من كل قلبى على فوزكم المؤكد فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، وأرجو أن تتقبلوا خالص تمنياتى بهذه المناسبة..أن نتائج هذه الانتخابات دليل آخر على ثقة الشعب العالية بنشاط دولتكم وسمعتكم السياسية المحترمة، ومثال بارز على دعم الشعب المصرى لسياسة دولتكم التى تهدف إلى التنمية المطردة للبلاد، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وأعتقد أنكم ستحققون خلال الفترة المقبلة إنجازات جديدة نحو إدارة ناجحة لمصر الصديقة ".


وأضاف: "يعد التوسع الشامل لعلاقات الصداقة والتعاون مع مصر ركيزة مهمة لسياسة دولتنا الخارجية، وإننى على يقين من أننا سنواصل التعاون البناء بين طاجيكستان ومصر فى المستقبل وإثرائه بمحتوى جديد بما يتفق مع المصالح الحقيقية لشعبينا..وإذ أؤكد استعدادى لبذل المزيد من الجهود فى هذا المجال".


ودعا الرئيس الطاجيكى الرئيس السيسى إلى زيارة بلاده فى الوقت الذى يناسبه، متمنيا له دوام الصحة ومزيدا من الإنجازات الجديدة العظيمة ولشعب مصر الشقيق السلام والرفاهية والازدهار الدائم.







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