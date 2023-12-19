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رئيس جنوب أفريقيا يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:57 م
رئيس جنوب أفريقيا يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجنوب أفريقي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومعرباً عن التطلع لمواصلة العمل مع الرئيس على تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. 
 
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن التقدير لأخيه الرئيس رامافوزا، مؤكداً الحرص المتبادل على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الافريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.






السيسي

الرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية

جنوب افريقيا

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