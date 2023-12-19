اليوم السابع
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رئيس جمعية مجاهدى سيناء: فوز الرئيس السيسى استكمال لحلم أبناء أرض الفيروز

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:23 ص
رئيس جمعية مجاهدى سيناء: فوز الرئيس السيسى استكمال لحلم أبناء أرض الفيروز الشيخ عبدالله سليم جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء
العريش ـ محمد حسين

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قال الشيخ عبدالله سليم جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، وأحد أبرز الشخصيات المجتمعية  بسيناء، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة يجسد استكمال لحلم أبناء سيناء فى تعميرها وتنميتها وهو الملف الذى فتحه الرئيس وحقق فيه نجاحات غير مسبوقة ولايزال يتواصل.

واضاف جهامة،  إنه وبإسم كل اهالى سيناء وقبائلها وعشائرها وعائلاتها، وباسم كل أسر المجاهدين الذين قاوموا الاحتلال والشهداء الذين كانوا عونا للقوات المسلحة والشرطة المدنية فى  تطهير رمالها من دنس الإرهاب، وبأسم كل من يعمل على أرض سيناء ويعمر من كل ابناء مصر يهنئون الرئيس السيسى بهذا الفوز الذى يحقق حلمهم جميعا ان تتواصل مسيرة التعمير.







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