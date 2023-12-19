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رئيس النواب الليبى: الأمور ستسير بطريقة جيدة فى الانتخابات.. والحل "ليبى- ليبى"

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:19 م
رئيس النواب الليبى: الأمور ستسير بطريقة جيدة فى الانتخابات.. والحل "ليبى- ليبى" عقيلة صالح
كتب سمير حسنى

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قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تتم في ظل وجود حكومة محايدة، مؤكدًا أن الأمور في الانتخابات ستسير بطريقة جيدة.
 
وأكد، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل "ليبي- ليبي" بجانب العوامل الإقليمية والدولية، موضحًا: "نحن نتواصل مع كل الدول بخصوص ما يجري في ليبيا، لأن صناع القرار في بعض الدول لم تصلهم معلومات صحيحة من السفراء، حيث تبدوا الأمور غير واضحة بالنسبة لهم". 
 
 
وتابع: «يوجد هيئة دستورية وقانونية واتفاقيات ومعاهدات في كل العالم يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية حتي وان وقعها الرئيس المنتخب، والأمور بخصوص الانتخابات واضحة الآن، ونتمنى من عبدالله باتيلي أن يتخذ الإجراءات ويكون حاسما». 
 
على جانب أخر، قال عقيلة، إن المشهد في غزة يجب ان تكون كلماتنا وموقفنا واحد تجاهه مهما اختلفت الآراء، لافتا الي أن أمريكا سمحت بعدم وقف إطلاق النار لأنها دولة لا تساند حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن النفس، وأصبحت بعكس التيار المتعارف عليه.






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