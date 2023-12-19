رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة جديدة

تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بولاية رئاسية جديدة. وقال: "أود أن أعرب بالإصالة عن نفسى وبالإنابة عن العاملين فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتجديد ثقة الشعب المصرى فى قيادته لفترة رئاسية قادمة،

وأكد الدكتور محمود صقر، أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل أفضل والمساهمة فى استكمال مسيرة التنمية، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق فى قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والوصول به إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله".