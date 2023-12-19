رئيس أكاديمية البحث العلمى: التعليم الأزهرى يمثل 15% من حجم التعليم العالى

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في سبيل الحفاظ على اللغة العربية؛ جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح أن التعليم الأزهري تعليم متميز، مشيرًا إلى أنه يمثل 15% من حجم التعليم العالي الحكومي والخاص والأهلي.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن جامعة الأزهر تصدرت التصنيفات العالمية في مجالات التعليم العالي؛ نتيجة لإنتاجها العلمي الغزير في مجال الأبحاث العلمية الدولية.

كما أضاف صقر أن تطوير البحث العلمي في جامعة الأزهر هو تطوير لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة شهدت جامعة الأزهر تطورًا كبيرًا، ولذلك فإن جامعة الأزهر هي شريك إستراتيجي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي كل البرامج التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي على مستوى الجمهورية نجد جامعة الأزهر شريكًا رئيسًا فيها، ومنها: الدورات التدريبية في مجالات ريادة الأعمال وغيرها من المجالات الأخرى.