دراسة: 60% من المستوطنين الإسرائيليين مرضى بالتوتر الحاد بسبب طوفان الأقصى

كتبت جينا وليم

كشف دراسة عرضتها جامعة يافا، عن إصابة 60% من المجتمع الإسرائيلي باضطرابات التوتر الحاد، بعد عملية طوفان الأقصى.

وقالت سفيتلانا فيزالينسكي المشرفة على الدراسة من جامعة يافا، لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن المعدل المذكور من حالات التوتر الحاد غير مسبوق عبر مختلف الحروب التي دخلتها إسرائيل.

وأوضحت الدراسة أن المصابين بالتوتر الحاد الذين تعنيهم الدراسة هم من غير المتأثرين مباشرة بالحرب، إذ لم يسقط أحد أقاربهم بين القتلى أو تعرضت ممتلكاتهم للدمار ضمن عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الدراسة أن من أعراض التوتر الحاد: "الاكتئاب، والكوابيس، ومحاولات الهروب من الواقع، وأعراض جسدية كتسارع ضربات القلب وكثرة إفراز هرمونات التوتر".

وتابعت الدراسة أن التوتر الحاد قد يؤدي لمرض اضطراب ما بعد الصدمة. وأشارت إلى أن الشباب هم أغلب ضحايا التوتر الحاد منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وتوافقت الدراسة، مع إجراء دراسة من جامعة تل أبيب تقارن بين مستويات التوتر بين عملية طوفان الأقصى وحرب صيف 2014، إذ ارتفعت معدلات التوتر الشديد إلى 7% لصالح طوفان الأقصى والتوتر المتوسط بنسبة 19%.

يذكر أن الدراستين أفادت إحداهما بإصابة 40% من الإسرائيليين بالاكتئاب منذ بداية طوفان الأقصى، بينما كشفت الثانية عن إصابة 30% باضطرابات ما بعد الصدمة.