حملات إزالة فورية لتعديات بمركزى أسوان وكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمواصلة الحملات المكبرة لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على المتابعة المستمرة لكافة الجهود من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا الاتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة إزالة فورية لحالة تعد على مساحة 500 م2 بنطاق حى الصداقة بقيادة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين بالحى برئاسة سامية حسين ، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في أعم الالتعدى.

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة للإشغالات بمنطقة الشادر القديم بحى شرق ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 263 م2 بناحية الخور قبلى التابعة لقرية العباسية بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى.