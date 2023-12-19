حقوق القاهرة تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 31 ديسمبر

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الحقوق ب جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو عميد الكلية، الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/ 2024، والتى من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 31 ديسمبر الجارى ، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العربى.

وتستمر امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، حتى يوم 24 يناير المقبل .

وحددت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عدد من التعليمات الهامة لطلاب الكلية، بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، ومنها مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق ، وعلى كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية، وممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان، وممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية