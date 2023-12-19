حجز المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة

كتب أحمد إسماعيل

نجحت الأجهزة المعنية في ضبط المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة، بعدما أكدت معلومات الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل بمنطقة إمبابة بالجيزة لببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة واشتراكه مع صاحب محل بقصد تحقيق الربح المادى، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهم على ذمة التحريات، وطالبت بضبط وإحضار مالك المحل.