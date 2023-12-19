اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حجز المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:19 م
حجز المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة دش
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة المعنية في ضبط المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة، بعدما أكدت معلومات الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام  أحد الأشخاص  بإنشاء وإدارة محل  بمنطقة إمبابة بالجيزة لببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة واشتراكه مع صاحب محل بقصد تحقيق الربح المادى، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهم على ذمة التحريات، وطالبت بضبط وإحضار مالك المحل.

 

 

 







الملكية الفكرية

القنوات المشفرة

امبابة

اخبار الحوادث

القنوات الفضائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة