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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 07:51 م
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويعانى سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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