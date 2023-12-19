جامعة كفر الشيخ تختتم فعاليات البرنامج الرئاسى "مودة" للفصل الدراسى الأول

اختتمت جامعة كفر الشيخ اليوم الفعاليات والدورات التدريبية للبرنامج الرئاسي (مودة) للحفاظ على كيان الأسرة المصرية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/ 2024، تحت رعاية الدكتور عبدالرزاق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تولى اهتماماً كبيراً للمشروعات والبرامج القومية ومنها برنامج (مودة)، حيث تابع تنفيذ فعاليات البرنامج في كليات الجامعة المختلفة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق أهداف البرنامج وضمان أقصى استفادة منه لطلبة الجامعة بما يسهم في اكتسابهم المهارات اللازمة لتكوين أسرة سليمة ومستقرة وذلك من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة على أسس صحيحة وتصحيح المعتقدات الخاطئة مما يساعد في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من انتشار حالات الطلاق.

وأشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على البرنامج، إلي أن الجامعة قدمت كل الدعم والمساندة لتنظيم وتنفيذ الفعاليات التدريبية للبرنامج الرئاسي (مودة) حيث خصصت القاعات المجهزة باجهزة العرض لتنفيذ أنشطة البرنامج وإقامة ورش العمل ، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لحضور الطلبة الدورات التدريبية وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق عبد الرحمن المنسق الفني للبرنامج بالجامعة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الدورات التدريبية المستهدفة للبرنامج الرئاسي (مودة) بجامعة كفر الشيخ وعددها 50 دورة تدريبية موزعة علي كليات الجامعة الـ19)، وأنه كان هناك إقبال كثيف من قبل طلبة الجامعة لحضور الدورات التدريبية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الدورات التدريبية 6196 طالب، منهم 2344 طالب، و3852 طالبات.



الحضور من الطلاب والطالبات



تنفيذ برنانمج مودة بجامعة كفر الشيخ