توزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة مجانا بقرى دسوق فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة للأسر الأولي بالرعاية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان.

كما جرى توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ483 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، بداية من أول سبتمبر وحتى أول شهر ديسمبر الجارى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ105 مشروعات للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن القرى المستفيدة من معرض الملابس، محله مالك، شباس الملح، العجوزين، محلة أبو علي، كفر ابراهيم، الستري، شباس الشهداء، الرحمانية، التابعين لمركز دسوق.



تعدد أنواع الملابس



توزيع 3700 قطعة ملابس على 300 أسرة مجانا بقرى دسوق بكفر الشيخ