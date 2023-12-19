توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الهمم فى جامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وجمعية الأورمان بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة سوهاج احتفالية خاصة لتوزيع 22 جهاز لاب توب على الطلاب ذوى الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة سوهاج، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

حضر الاحتفالية الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، نواب الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد رأفت السمان، على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

مشيدًا، بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعى من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالى فى المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبى وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 48 ألف مريض، وإجراء 7 آلاف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 3895 نظارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا فى مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتى تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.