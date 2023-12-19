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لليوم الثانى..

توافد طلاب جامعة عين شمس لتسليم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:01 ص
توافد طلاب جامعة عين شمس لتسليم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة جامعة عين شمس
كتب أحمد إسماعيل

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تستمر هيئة قضايا الدولة  لليوم الثانى على التوالى فى استقبال طلاب جامعة عين شمس لتسليم ملفات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد وفقا للجدول الزمنى المعلن .
 
وبدأت الهيئة منذ السبت الماضى تسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 حتى يوم الخميس 11 يناير 2024.

يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

تعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة فى الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونيًا لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلاديًا حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالى 8 سنوات تقريبًا.

 

 

 







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