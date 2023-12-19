تكريم المتحدة للخدمات الإعلامية غدا بالمؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC ورئيسة المؤتمر أن المؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة" سيشهد تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا للدور الكبير الذي قامت به في الفترة الأخيرة فى معركة الوعى ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية والدفاع عن وجهة نظر الدولة المصرية في كل ما يخص الأمن القومي سواء الدور الذي قامت به قناة القاهرة الاخبارية في نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة وقبلها في السودان في ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الإعلام الإقليمى والدولي أو حتي الدور الذي قامت به قناة الوثائقية أو برامج التوك شو في قنوات المتحدة أو حتي قطاع الدراما والمنصات الرقمية.

وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC وأمين عام المؤتمر أن الجلسة الافتتاحية تشهد مشاركة عمرو الفقي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفي ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى والوزير المفوض يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة والدكتور محمود مسلم - رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري نائلة فاروق - رئيسة التليفزيون المصري والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الاهرام الدكتورعادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تغريد حسين رئيس قناة النيل الإخبارية ونخبه من الأكاديميين والممارسين.

وأشارت الدكتورة أمال الغزاوي أن المؤتمر الذي ينطلق غدا الأربعاء العاشرة صباحا بمقر الجامعة بالتجمع الخامس يتضمن 4 جلسات نقاشية و8 جلسات بحثية لمناقشة أكثر من 20 بحث وورقة بحثية علي مدار يومين منهم جلسه باللغة الإنجليزية يشارك فيها مجموعة من الباحثين من مصر وكندا وإندونيسيا والسعودية والإمارات.