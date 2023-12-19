تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك بمبادرة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالمدارس

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة المهندسة نورا عثمان مع وحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم، فى تنفيذ مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام 2023 تحت عنوان ( يلا نحميها)، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتقول المهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه استهدفت المبادرة ابنائنا بجميع المراحل التعليمية، وتم عمل ندوات فى 16 مدرسة بالمحافظة لغرس القيم والأخلاق والدعوة للشجاعة والإقدام في حل المشكلات الصغيرة والكبيرة، والتي من أهمها العنف ضد المرأة سواء كانت الأم والأخت والزوجة وتغرس فيهم حمايتها، حيث يأتي ذلك بالتعاون بين وحدات تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم والوحدات الفرعية.

وكانت قد نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، احتفالية تحت عنوان "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وذلك على هامش الإحتفال بعيد الأقصر القومي والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وإيمان السبكي مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.

وتضمنت احتفالية "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية"، إقامة معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم، وأقيمت أيضاً حلقة نقاشية عن عيد الأقصر القومي، وإكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي للأقصر، كما تضمن الحفل عدد من العروض الاستعراضية قدمها تلاميذ مدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر، والأقباط الإعدادية بنين، كما تم تقديم فقرة مسرحية وإلقاء عدد من أبيات الشعر، وشارك في تنظيم الفعاليات كلا من نجوى علي النوبي مدير منصة أيادي مصر ، ونورا محمد عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.



تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة



فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالمدارس