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تعليم الوادى الجديد: بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل 9 يناير

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:03 م
تعليم الوادى الجديد: بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل 9 يناير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى  الثانى الثانوى (عام وفنى)، بالإضافة لصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.
 
وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، الصفين الاول والثانى الإعدادى ( عام _ لغات _ مهنى )  ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل.
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه ستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع  ( حسب المجال والتخصص ) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير، وامتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21يناير ، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى  حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير.






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